Groningers maken kans op gratis boomspiegeltuinen, regentonnen en groendaken

nieuws

Foto: Pim van Tend via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

In elke gemeente in de provincie Groningen worden, in de maanden november, december & januari, een ‘tuiny forest’, een geveltuin, een regenton en nog vele andere vergroen-oplossingen verloot onder de inwoners. Klimaatadaptatie Groningen organiseert in deze maanden de actie: Vergroen Heel Groningen.

De prijzen zijn te winnen naar aankleding van de Klimaatadaptatieweek Groningen. Er zijn voor inwoners onder andere boomspiegeltuinen, regentonnen en een groen dak te winnen. Lokale ondernemers en zorginstellingen kunnen kans maken op bomen. Voor scholen is er zelfs een klein bos, ‘tuiny forest’, van 6m2 te winnen. De gelukkige winnaars van onder andere boomspiegeltuinen, regentonnen en een groen dak krijgen hun prijs corona-proof thuisbezorgd en in sommige gevallen zal het zelfs worden geplant en/of aangelegd.

Inwoners van heel Groningen kunnen, op de website van Klimaatadaptatie Groningen, via het formulier laten weten op welke vergroeningsmaatregel ze kans willen maken. Aanmelden kan tot en met zondag 22 november.