Groninger Studentenbond wil huurtoeslag voor studentenkamers

Foto: jonsson / Flickr.com

De Groninger Studentenbond trekt een verontrustende conclusie uit de jaarlijkse ‘Monitor Studentenhuisvesting’ van Kences.

Studenten blijven vaker en langer thuis wonen, de kosten voor studenten die nog wel uit huis gaan blijven stijgen. De GSb wil dan ook dat de huurtoeslag ook wordt ingevoerd voor onzelfstandige kamers om studentenkamers weer betaalbaar te maken.

De huur voor studentenkamers is de laatste zes jaar met 11% gestegen, zo stelt de GSb. Studenten zijn, volgens de monitor, gemiddeld 43 procent van hun inkomen kwijt aan huur. Door de huurtoeslag is het vaak goedkoper om een studio te hebben dan om in een klassieke studentenkamer te wonen. “De afgelopen jaren is er in Groningen actief beleid gevoerd om meer studio’s te krijgen. Het gevolg is dat hier dan ook duizenden van zijn bijgebouwd in Groningen. Ook zijn studentenkamers omgebouwd naar studio’s.

Daar zit volgens de studentenbond het probleem. “We verliezen honderden kamers per jaar”, vertelt Marinus Jongman, voorzitter van de GSb. “Studenten eindigen in piepkleine studiootjes en door de huurtoeslag spekt de staat de winsten van particuliere verhuurders. Het is raar dat het in Groningen goedkoper is per vierkante meter om een studio of appartement te huren dan een kamer met gedeelde faciliteiten.”