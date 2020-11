Groninger popmeeting gaat dit jaar online

nieuws

Foto: EM2

De Groninger popmeeting vindt dit jaar online plaats en wordt gehouden op woensdag 18 november. Dat laat de organisatie weten.

Het event wordt georganiseerd door POPgroningen in samenwerking met EM2. De Groninger popmeeting is een jaarlijkse meet-up voor de mensen die actief en betrokken zijn in het Groningen popveld. Waar er de afgelopen jaren een fysieke bijeenkomst gehouden werd heeft men vanwege de coronamaatregelen dit jaar besloten om er een online-event van te maken.

Het thema waar over gesproken gaat worden is ‘Ondernemen in coronatijd’. Op het programma staat onder andere een Q&A-sessie met Frank Satink. Satink is eigenaar van Goomah Music en programmeur van onder andere de Zwarte Cross en Dauwpop. Ook is Chris Garrit van EM2 uitgenodigd om te komen vertellen hoe hij omgaat met de coronasituatie. Mensen die deel willen nemen aan het evenement kunnen een mail sturen naar dit mailadres.