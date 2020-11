Groninger Museum: “Zuur dat we nu niet die broodnodige afleiding kunnen bieden”

nieuws

Foto: Andor Heij

Het nieuwe coronamaatregelenpakket van het kabinet betekent dat ook musea de komende twee weken de deuren gesloten moeten houden. Bij het Groninger Museum is men teleurgesteld.

“De eerste geruchten zag ik gisteren voorbij komen”, vertelt woordvoerder Willemien Bouwers van het museum. “Toen kwam het voor mij wel als een verrassing. Ook omdat het met het aantal besmettingen de afgelopen periode de goede kant op leek te gaan. Dat we nu echt dicht moeten dat valt ons rauw op ons dak.”

The Rolling Stones

In het museum wordt op dit moment druk gewerkt aan de opbouw van de Rolling Stones-tentoonstelling. “Die opbouw gaat de komende periode ook gewoon door. De officiële opening hadden we echter geplanned vijf dagen voor dit nieuwe maatregelenpakket eindigt. Die eerste week was ook al uitverkocht. Dit betekent dat mensen die nu niet kunnen komen, hun geld terug gaan krijgen. Mochten we langer dan deze twee weken dicht moeten dan gaan het wel een echt probleem voor ons worden.”

Vind je de maatregel terecht? Musea lijken mij niet de grootste coronabrandhaarden …

“Sinds we weer open mogen doen we alles volgens strenge protocollen. Zo hebben we buiten een tent opgebouwd waar we bezoekers verwelkomen. Hiermee voorkomen we dat bezoekers die naar buiten willen gaan kruisen met mensen die naar binnen willen. Daarnaast hebben we in het gebouw een extra trap gebouwd. Dit zijn behoorlijk intensieve maatregelen. Aan de andere kant, we kunnen nu hoog en laag gaan springen maar het besluit is genomen. Dat wat ik jammer vind is dat we nu in deze sombere tijd niet de broodnodige afleiding kunnen bieden. Dat mensen nu even niet heerlijk weg kunnen dromen bij alle pracht die we in het museum hebben, terwijl we dat nu zo nodig hebben.”