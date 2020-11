Groninger Kanovereniging baggert polovijver uit

nieuws

Foto: Groninger Kanovereniging

De polovijver van de Groninger Kanovereniging is in de afgelopen jaren behoorlijk dichtgeslibd. Daarom begint aannemer Renkema maandag met het uitbaggeren van de vijver, naast het verenigingsgebouw aan de Hoornsedijk.

Door het slib was de vijver te ondiep geworden om veilig te kunnen varen. Afgelopen weekend is de hele vijver leeggepompt en zijn de vissen uit de vijver in veiligheid gebracht.

De vereniging grijpt dit coronajaar aan om de faciliteiten rond het verenigingsgebouw flink op te knappen. Zo zijn in het voorjaar de steiger in het Hoornsediepje en de haven bij de verbindingssloot naar het Paterswoldsemeer vernieuwd. En nu is dus de polovijver aan de beurt.

Voor de baggerwerkzaamheden heeft aannemer Renkema een enorme kraan ingezet, om zo de hele vijver goed leeg te kunnen scheppen. Het slib wordt in overleg met het Meerschap verdeeld over het naastgelegen terrein.