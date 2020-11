Groninger huisarts bedenkt digitale doktersassistent

Een herkenbaar fenomeen: Voor iets simpels probeer je de huisarts te bellen – bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging – maar de assistent is al druk met allemaal andere telefoontjes, dus je hangt minutenlang in de wacht. Huisarts Tjitte Verbeek van Buuren bedacht er iets op: De Digitale Doktersassistent.

“Het is eigen gedreven vanuit de frustratie dat de assistentes eigenlijk altijd maar aan de telefoon zitten en dat die telefoon maar blijft knipperen en dat de wachtrij eigenlijk nooit helemaal oplost. En aan de andere kant ook vanuit de patiënten die vragen of het niet allemaal wat sneller en handiger kan,” vertelt Tjitte, die bij het project hulp kreeg van de Sociale Groninger Ondernemerschallenge.

Er zijn wel vergelijkbare projecten in Nederland maar volgens de Groninger Huisarts onderscheid zijn app daarvan: “Het is gekoppeld aan de eigen huisartsenpraktijk. En dat is denk ik wel het unieke. Hierachter zitten gewoon de eigen huisartsen en de eigen doktersassistent.” De digitale doktersassistent is er niet om de dokter te vervangen, maar het proces richting een afspraak te versoepelen.