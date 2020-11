Groninger Gasberaad: “Akkoord van 1,5 miljard doet onvoldoende recht”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het akkoord dat vrijdagmiddag gesloten werd tussen regionale bestuurders en het Rijk waarbij er 1,5 miljard euro geïnvesteerd wordt in de versterkingsoperatie doet onvoldoende recht aan wat Groningers nodig hebben en mogen verwachten. Dat zegt het Groninger Gasberaad in een reactie.

“Het systeem dat in de afgelopen jaren is gebouwd, met een strikte scheiding tussen schade en versterken, met een eindeloze reeks versterkingsregimes met vele loketten en regelingen, is in onze ogen failliet”, laat het Gasberaad weten. “Bewoners worden gek van de bureaucratie, uitvoeringsinstanties krijgen geen grip op planningen, proceskosten blijven stijgen en problemen worden administratief afgehandeld in plaats van opgelost.”

“Aan goede bedoelingen geen gebrek, maar in de praktijk verzandt het”

“Het probleem bij de Versterking, en bij de rest van het gaswinningsdossier, zit juist al jaren in de uitwerking en de uitvoering. Aan goede bedoelingen op papier geen gebrek. Maar in de praktijk verzandt dit keer op keer in verstikkende verantwoordingsregels, nieuwe protocollen, adviescommissies of regelingen en komt er niks echt van de grond. Dat het nieuwe Akkoord hier geen antwoord op heeft maakt het voor ons ongeloofwaardig.”

Teleurgesteld

Het Groninger Gasberaad is teleurgesteld dat juist deze problemen niet aangepakt worden in het nieuwe akkoord. “De oplossingen werden en worden louter en alleen gezocht binnen het bestaande systeem. Dat gegeven leidt ertoe dat het zeer de vraag is hoeveel van dit geld direct ten goede zal gaan komen aan de inwoners en hun huizen. Het grote risico is dat een substantieel deel van dit miljard verdwijnt in het technocratische systeem van deskundigen, adviezen, verantwoording, commissies, regelingen, ingenieursbureaus, protocollen. Van de 1,5 miljard kunnen onbedoeld ook veel kastjes en muren bij gebouwd worden.”

“Geen wantrouwen maar vertrouwen, geen uitleg maar luisteren”

Het Gasberaad had liever gezien dat de Groningers die met problemen door de gaswinning kampen over de hele linie anders benaderd zouden worden. “Niet afwachtend maar proactief, wij komen naar u toe. Niet vanuit wantrouwen maar vanuit vertrouwen. Niet om uit te leggen, maar om te luisteren. Wat nodig is voor de oplossing van de problemen van bewoners is een aanpak die integraal, inclusief en individueel is. Al die drie elementen passen niet in het huidige systeem.”