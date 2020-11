Groningen zoekt een nieuwe stadsdichter

nieuws

Foto: Henk Veenstra

De periode van stadsdichter Renée Luth zit er eind januari op. Daarom zoekt de gemeente Groningen nu een nieuwe stadsdichter.

Dichters uit de gemeente die graag stadsdichter willen worden kunnen zich aanmelden tot 18 december a.s. Een jury beoordeelt de inzendingen en draagt de kandidaat voor aan het gemeentebestuur. De bekendmaking van de nieuwe stadsdichter vindt plaats op een feestelijke avond op vrijdag 29 januari. Hij of zij blijft twee jaar in functie.

De stadsdichter brengt poëzie onder de aandacht van de Groningers. Hij of zij schrijft over gebeurtenissen in de gemeente, moet een activiteitenplan maken en treedt op bij belangrijke evenementen. Bovendien moet hij of zij een ervaren dichter zijn. Meer informatie is te vinden op de website van Noordwoord.