Groningen krijgt een nieuw Broodfonds voor ondernemers

nieuws

Foto Andor Heij. Winkelcentrum Paddepoel.

In Groningen is een nieuw Broodfonds in oprichting. Het broodfonds is een vangnet voor ondernemers die arbeidsongeschikt worden en zonder werk geen inkomen meer hebben.

Het fonds is voor en door ondernemers bedacht. Zij steunen elkaar bij ziekte met schenkingen. Het nieuwe Broodfonds heeft nog plaats voor zelfstandigen, met of zonder personeel, uit de omgeving.

Het idee van ieder Broodfonds is eenvoudig: de maximaal vijftig deelnemers zetten elke maand een vast bedrag opzij op een persoonlijke bankrekening. Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt en minder of geen inkomen meer heeft, maken alle anderen schenkingen over. Bij elkaar vormen die kleine bedragen een maandinkomen voor de zieke. Het geld dat deelnemers niet schenken, blijft van henzelf.

In Nederland zijn de afgelopen tien jaar al ruim 600 Broodfondsen opgericht door meer dan 27.000 zelfstandigen. Op 14 januari is er een informatieavond in Het Dok in de wijk Lewenborg.