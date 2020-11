‘Groningen had afgelopen week grootste daling van aantal besmettingen’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De afgelopen week was de provincie Groningen, samen met de regio ‘Noord en Oost Gelderland’, de provincie met de sterkste daling van het aantal coronabesmettingen. Dat meldt het RIVM dinsdagmiddag in haar wekelijkse overzicht.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 413 coronabesmettingen in provincie Groningen. De week ervoor waren dat er 520. In totaal registreerde de rijksdienst 6778 besmettingen sinds de uitbraak van de coronacrisis in Nederland. 42 Groningers overleden aan COVID-19.

Het RIVM registreerde in Nederland als geheel 43.621 nieuwe meldingen van COVID-19* in een week, 20.466 meldingen minder dan de week daarvoor. In deze week waren er 1.520 nieuwe verpleegafdeling opnames en 275 nieuwe IC opnames. 308 mensen werden gemeld als gestorven aan het coronavirus, maar uit cijfers van het CBS blijft dat er 700 mensen meer zijn overleden dan verwacht in deze periode. “Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19”, zo stelt het RIVM.