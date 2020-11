Groningen geniet van zonnige najaarsdag in november

nieuws

Foto: Henk Ellérie

In Groningen werd zaterdag volop genoten van een zonnige najaarsdag in november. In het Noorderplantsoen zochten diverse mensen de zonnestralen op.

Na een koude nacht, waarbij de minimumtemperatuur op het meetstation in Eelde uitkwam op 2,2 graden, begon de dag zonnig. Gedurende de dag kreeg de zon ook alle ruimte. Uiteindelijk kwam de maximumtemperatuur op 12,6 graden te liggen. Omdat er nagenoeg geen wind stond voelde het aangenaam aan. Fotograaf Henk Ellérie trok naar het Noorderplantsoen waar hij tientallen mensen aantrof rond de vijver die volop genoten van het najaarszonnetje.

Ook zondag gaat zonnig verlopen. De nacht naar zonnig verloopt met 2 graden koud, maar na het krieken van de dag is er alle ruimte voor de zon waarbij de maximumtemperatuur dan op 13 graden komt te liggen.