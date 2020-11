GroenLinks trapt verkiezingscampagne af: “Het enthousiasme maakt me trots”

nieuws

Foto: GroenLinks Groningen

Met nog ruim vier maanden te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen is GroenLinks dit weekend begonnen met de start van de verkiezingscampagne. Volgens voorzitter Arjan Helmantel verloopt de campagne door de coronacrisis anders dan anders.

Hoi Arjan! Dit weekend zijn jullie voor het eerst de straat opgegaan. Hoe gaat het tot nu toe?

“Ja, het gaat heel goed. Als partij zijn we gewend om langs de deuren te gaan en om met mensen in gesprek te gaan. Door de coronacrisis kan dat nu niet. Daarom hebben we bedacht om bij een geselecteerd aantal woningen in de gemeente een kaart in de brievenbus te stoppen. De gemeente hebben we opgedeeld in achttien verschillende wijken waarbij iedere wijk zijn eigen vrijwilligersteam heeft. In totaal bestaat het team uit tachtig vrijwilligers. Zaterdag hebben we de kaarten in de eerste dertien of veertien wijken bezorgd, binnenkort volgt het resterende deel.”

Maar een kaart? Hoe moet ik me dat precies voorstellen?

“Nou, wat ik al zei: als partij gaan we heel graag in gesprek met de mensen. Door de maatregelen kan dat nu niet op de ouderwetse manier. Daarom hebben we een online omgeving ingericht. Op de kaart vind je een uitnodiging en een instructie om hier aan deel te nemen. Graag horen we van de mensen wat zij belangrijk vinden en waar volgens hen rekening mee moet worden gehouden. Op de kaart staat overigens ook een foto van onze Jesse. Hij is bij ons de man die voorop gaat en natuurlijk zie je hem dan hier ook op terug.”

De opkomst bij de verkiezingen is altijd een belangrijk thema. Bij de afgelopen verkiezingen zien we dat deze opkomst tanende is. Wat is je verwacht voor de aanstaande verkiezingen?

“Je kunt vooraf duidelijk stellen dat er belangrijke thema’s spelen. En dan noem ik bijvoorbeeld de coronacrisis. Maar ook twee andere onderwerpen die voor Groningen belangrijk en interessant zijn. Als eerste de aardbevingen. Wij willen dat er een afbouw komt van het gebruik van fossiele brandstoffen en dat mensen die schade lijden door de aardbevingen eindelijk eens fatsoenlijk gecompenseerd gaan worden. Ten tweede willen we de Lelylijn. De snelle treinverbinding richting de Randstad, maar die wat ons betreft ook een aansluiting krijgt met Hamburg. De Lelylijn is heel goed voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Groningen.”

Ik merk dat je al behoorlijk in de verkiezingscampagne-modus zit, maar de vraag ging over de opkomstcijfers …

“Ik denk dat het heel goed is dat nu besloten is om het uit te smeren over drie dagen. Dat mensen drie dagen de kans krijgen om hun stem uit te brengen. Dus het zou mij niets verbazen dat de opkomst straks hoger komt te liggen.”

De aftrap is nu geweest. Wat gaan jullie de komende maanden doen?

“We gaan de komende dagen dus nog een kaart bezorgen in de wijken waar we nog niet geweest zijn. De bedoeling is dat we later dit jaar nog een postactie gaan organiseren. En hopelijk kunnen we in het begin van het nieuwe jaar nog eens langs de deuren. Hopelijk zijn tegen die tijd de coronamaatregelen ook versoepeld zodat we dan ook echt in gesprek kunnen gaan met de mensen.”

Tot slot. Je bent nog niet zo lang voorzitter. De aftrap van de campagne is nu geweest, maakt dat je ook trots?

“Weet je wat mij trots maakt? In de voorbereiding naar deze postactie hebben we gezocht naar vrijwilligers. We hebben een mail verstuurd naar onze mensen en dezelfde avond hadden we al zestig aanmeldingen. Dat is toch super? Dit weekend zag ik in verschillende app-groepen allemaal foto’s voorbij komen van onze mensen die langs de deuren gingen. Ja, dat enthousiasme is iets wat mij heel trots maakt.”