GroenLinks en SP willen tips van inwoners over alternatief voor vuurwerk

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en de SP zijn op zoek naar een alternatief voor vuurwerk in de gemeente Groningen. Daarvoor vragen de fracties ideeën van inwoners.

“Hoe geven we vorm aan oud en nieuw, nu er een landelijk vuurwerkverbod is en we nog steeds te maken hebben met corona”, zo stelt GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja in een videoboodschap. “We zijn er niet om jou van het een of het ander te overtuigen, maar om je te vragen wat we nu juist wel kunnen doen.”

“Vanuit de gemeentepolitiek zijn we op zoek naar passende alternatieven”, vult SP-raadslid Lucy Wobma. “We zoeken naar manieren waarop we, ondanks de maatregelen omtrent oud en nieuw, toch nog een feest kunnen maken wat we samen kunnen vieren.”

De suggesties kunnen worden achtergelaten op de social media kanalen van de partijen of via een mail naar groenlinks@raadgroningen.nl of fractiegroningen@sp.nl.

Een #vuurwerkverbod – en nu dan?🤔 Samen met @spgroningen willen we van jou weten hoe we vanuit de gemeente een alternatief voor vuurwerk kunnen bieden 💬🎆 Alle input wordt gebruikt om een manier te vinden waarop we toch feestelijk aan 2021 kunnen beginnen 🥳 pic.twitter.com/4nBFGvmzO3 — GroenLinks Groningen (@GLGroningen) November 30, 2020