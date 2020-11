GroenLinks: ‘Duurdere overnachting? Meer toeristenbelasting’

nieuws

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks dient aanstaande woensdag een motie in om de prijzen van de toeristenbelasting in Groningen voor 2022 op te splitsen in drie categorieën. Een plan waar de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland al voor vreesde.

De toeristenbelasting stijgt echter niet zo sterk als de branchevereniging had verwacht. GroenLinks wil dat een overnachting die minder dan zestig euro kost, gaat vallen onder het lage belastingtarief (1,50 euro p.p. per nacht). Over een overnachting die meer dan 120 euro kost per persoon, wordt dan het hoge tarief van 4,20 gerekend. KHN vreesde dat een overnachting boven de honderd euro zou gaan vallen onder een tarief van 4,80 per nacht.

Te veel toeristenbelasting voor lage overnachtingsprijs

GroenLinks wil het systeem aanpassen, omdat het vindt dat over goedkope overnachtingen nu relatief veel belasting moet worden betaald. In de hele gemeente Groningen betalen toeristen nu 3,70 euro per persoon aan toeristenbelasting voor een overnachting, ongeacht de prijs. Iets waar KHN juist niet blij mee is. “We laten iemand die een duurdere onderbroek koopt toch ook niet meer betalen voor de parkeerplek? Dat heet inkomenspolitiek en daar is deze belasting niet voor bedoeld”, zo stelde Irene van der Velde, voorzitter van KHN Groningen begin deze maand.

Vorig jaar werden de prijzen van de toeristenbelasting al verhoogd met 17,5 procent. naar € 3,70 per persoon per nacht. De KHN noemde dit een ‘spelletje met melkkoeien’. Van Der Velde: “Soms vragen we ons echt af of de gemeenteraad door heeft dat het hier om écht geld gaat en niet om Monopoly-geld.”

Alternatief systeem

Vorige week kwam de ChristenUnie met een alternatief prijzenstelsel voor de toeristenbelasting. Toen werd een motie aangenomen om locaties in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren minder toeristenbelasting te laten betalen dan accommodaties in de rest van Groningen. Voor welk systeem het college van B&W gaat kiezen, is nog niet duidelijk.