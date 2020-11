Groene 4 Mijl uitgesteld tot voorjaar

nieuws

foto André Kuik Groene 4 Mijl

De zesde editie van de Groene 4 Mijl wordt niet in januari, maar in het voorjaar van 2021 georganiseerd. Dat maakte de organisatie van het evenement vrijdagmiddag bekend.

De organisatie van het hardloop- en wandelevenement besloot het evenement uit te stellen, omdat er nog te weinig zicht is op het verloop van de coronapandemie in Nederland en de maatregelen die daarmee gepaard gaan. “Het is uitstel is niet alleen vanwege de investering in tijd en geld, maar ook vanuit de wens van diverse samenwerkingspartners en natuurlijk vanwege de gezondheid en veiligheid van deelnemers, crew en overige betrokkenen”, zo laat de organisatie van de Groene 4 Mijl vrijdag weten.

Het evenement krijgt misschien ook een andere invulling, maar hierover is nog niets bekend gemaakt. Ook de nieuwe datum voor het evenement is nog onduidelijk. Meer informatie deelt de organisatie de komende tijd via haar website en via haar sociale mediakanalen.