Grafisch Museum: “Over twee weken snel weer de draad oppakken”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vanwege de aanvullende coronamaatregelen moet ook het GRID Grafisch Museum de komende twee weken de deuren gesloten houden. Bij het museum vindt men de sluiting jammer.

“We zagen het door alle berichten van de afgelopen dagen al een beetje aankomen”, zegt directeur Fronique Oosterhof. “Mijn eerste reactie was wel, waarom moeten wij nu dicht? We hebben door alle protocollen die we volgen toch een hele veilige plek gecreëerd? Maar in de persconferentie legde de premier het vervolgens heel duidelijk uit. Ze willen het aantal bewegingen afnemen. Hier in het Noorden gaat het dan qua besmettingscijfers goed, maar als je ondertussen mensen uit andere delen van het land hier naar toe trekt, waar het qua cijfers slechter gaat, dan ben je al snel weer net zo ver van huis als een aantal weken geleden. Dus het is wel begrijpelijk wat er gebeurd.”

“Hopelijk kunnen we over twee weken weer de draad oppakken”

Het Grafisch Museum is woensdag nog gewoon geopend. “Daarna gaan we twee weken dicht en ik hoop echt dat het bij die twee weken blijft. Dat er dan bereikt is wat we willen bereiken en dat we daarna weer de draad op kunnen pakken.” Oosterhof vindt het wel jammer omdat juist de afgelopen periode het aantal bezoekers weer aantrok. “Wat we vooral zagen is dat er weer schoolklassen langs kwamen. Dat scholen weer de cultuuruitjes in hun programma opgenomen hebben.”

Dat er wat meer bezoekers langskwamen, is dat ook te verklaren?

“Weet je wat me opvalt? Mensen kunnen hier bij ons dingen bekijken maar ze kunnen ook zelf aan de slag. De afgelopen periode zag ik regelmatig dat mensen zich helemaal verdiepten in waar ze mee bezig waren. En dat geldt voor zowel de vaders en moeders als de kinderen. Dat ze het moment even aangrepen om alles even los te laten wat dit jaar niet leuk maakt. Om zich even te laven. Ik hoop oprecht dat we dat over twee weken weer aan kunnen bieden.”