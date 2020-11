Gomarus College schittert met green screen en spotlights op Online Scholenmarkt

nieuws

Foto: Gerben Dwarshuis / Gomarus College

Een green screen, een camera en spotlights. Het Gomarus College uit Groningen trekt deze week alles uit de kast bij de Online Scholenmarkt. Teamleider Tineke Mooibroek van de school zegt dat men er niet van houdt om half werk te leveren.

Hoi Tineke! Als ik de foto zie dan ziet het er behoorlijk professioneel uit …

“Ja, dat kun je wel zeggen. Het is allemaal voor de Online Scholenmarkt. De voorgaande jaren werd deze gehouden in Martiniplaza. Leerlingen uit groep 8 kwamen langs en konden op die manier een eerste kennismaking maken met de scholen. Door de coronacrisis kunnen zulke bijeenkomsten nu niet gehouden worden. Al snel werd het idee geboren om een online scholenmarkt te houden waarbij bij ons de vraag werd neergelegd om daar maar wat moois van te maken. Uiteindelijk is dat dit eindresultaat geworden waarbij we wel eens gedacht hebben van doen we niet te gek, maar wij houden op het vmbo van aanpakken.”

Wat kan een kind verwachten als hij op zij jullie online presentatie bekijkt?

“Nou, we hebben dus een filmstudiootje ingericht. Met een green screen, een camera en zeven laptops. Daarbij moet ik eerlijk zeggen dat we als school ontzettend veel geluk gehad hebben. Door de coronacrisis is bij ons op school iemand komen werken uit de entertainmentindustrie. Door de crisis was zijn werk weggevallen. Samen met een aantal collega’s hebben we het project aangepakt en kun je toch wel een beetje zeggen dat het wat uit de hand is gelopen.”

De presentatie ziet er heel gelikt uit?

“Wat we vooral willen bereiken is om een goede impressie te geven. Met het green screen kunnen we door middel van projecties de kinderen meenemen de school in. Tijdens die tocht ontmoeten ze verschillende mensen. Het begint voor de school, daarna gaan ze richting de aula waar ze kennis maken met de conciërges en vervolgens gaat men een gang in waar er iets uitgelegd wordt over de Leerlingenraad. Door middel van deze digitale rondleiding willen we de kinderen die straks een keuze moeten maken voor hun vervolgschool een impressie en een beeld geven van hoe het Gomarus College in elkaar steekt.”

Nu ben jij teamleider, niet iemand die iedere dag voor een camera staat te presenteren. Dat is best wel spannend denk ik?

“Ja, absoluut. De eerste keer was ik erg zenuwachtig. Ik heb op diploma-avonden gestaan met wel 700 mensen in de zaal, maar ik was hier zenuwachtiger voor. Aan de andere kant krijgen we hele leuke reacties teruggekoppeld. Leerlingen uit groep 8 laten bijvoorbeeld weten blij verrast te zijn omdat wij onze presentatie op een hele andere manier organiseren dan hoe andere scholen dit doen. Voor ons is dit project, ongeacht het resultaat, nu al geslaagd.”

Ook komende week vindt de Online Scholenmarkt nog plaats. Jullie moeten nog één keer een presentatie geven?

“Klopt. Aanstaande maandag is onze laatste presentatie, dus iedereen die overweegt om een opleiding te volgen op het Gomarus College Vondelpad 2 die is dan van harte welkom bij onze online presentatie!

Meer informatie over de Online Scholenmarkt Groningen is te vinden op deze website.