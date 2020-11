Gloednieuwe mini staat al bijna een jaar te wachten op Stadjer met winnend Staatslot

nieuws

Foto: Staatsloterij

De Staatsloterij doet een uiterste poging om de winnaars van zeven MINI’s te vinden. Een van de winnaars kocht zijn staatslot bij de Primera aan de Nieuwe Ebbingestraat in de Stad.

Het winnende nummer van het lot dat in de winkel van Primera Minke in Groningen werd verkocht is ES 27205. De winnaar heeft tot 31 december de tijd om zijn prijs op te halen. Om een prijs op te halen, moet de winnaar zich met het Staatslot melden bij een verkooppunt van Nederlandse Loterij, waarvan Staatsloterij onderdeel van is.

Om winnaars te bewegen om hun prijs toch nog te claimen, brengt de Staatsloterij de nog niet opgehaalde auto’s naar de verkooppunten waar de loten zijn verkocht.

Hieronder vindt u een overzicht van alle loten waarvan de gewonnen MINI’s nog niet zijn geclaimd: