GGD: “Afgelopen week 834 besmettingen, lijkt te stabiliseren maar situatie zorgelijk”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn sinds vorige week dinsdag 834 personen positief getest op het coronavirus. Dat meldt de GGD in haar wekelijkse update.

Volgens de GGD lijken de aantallen zich te stabiliseren. “Afgelopen week zijn er evenveel nieuwe besmettingen bijgekomen als in de week ervoor, na correctie vanwege de technische storingen. Het totale aantal besmettingen is echter nog steeds zorgelijk te noemen”, aldus de GGD. Wanneer de cijfers van de afgelopen week geanalyseerd worden dan blijkt dat het aantal besmettingen in de groep van 20-29-jarigen afneemt en dat er een toename is in de groep die ouder is dan zestig jaar.

Leeftijdsverdeling

In de groep 0-15-jarigen ging het vorige week om een besmettingspercentage van 4%, deze week 5%. Ook in de groep 15-19-jarigen nam het aantal besmettingen toe. Van vorige week 7% naar nu 8%. In de leeftijdscategorie 20-29-jarigen nam het percentage af van 27 naar 19. In de categorie 30-65 jaar is er weer een toename te zien van 49% naar nu 50%. Tot slot steeg ook het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder van 13% naar 18%.

Besmettingsbron

Bij elke nieuwe besmetting probeert de GGD te achterhalen wat de vermoedelijke bron is geweest. In de afgelopen week lukte dit in 42% van de gevallen. Dit is meer dan in de afgelopen weken, toen het gemiddelde op 33% lag. Uit de cijfers blijkt dat in 55% van de te traceren besmettingen dit gebeurde in de thuissituatie. Bij 14% vond de besmetting plaats in de werksituatie, 20% tijdens vrijetijdsbesteding en 17% is te herleiden naar een zorginstelling. “Als je de percentages optelt dan kom je op meer dan 100%. Dit komt omdat per nieuwe besmetting meer dan één vermoedelijke bron wordt aangewezen.”

Aantal besmettingen in Ommeland blijft toenemen

De GGD meldt dat het aantal besmettingen lijkt te stabiliseren, hoewel daar wel een kanttekening bij geplaatst moet worden. In het Ommeland neemt namelijk het aantal besmettingen sneller toe dan in de weken hiervoor. Koploper is op dit moment de gemeente Stadskanaal met 284 meldingen per 100.000 inwoners. Westerwolde telt 109 meldingen, Pekela 98, Appingedam 95 en Groningen 91. Het aantal sterfgevallen nam afgelopen week met 9 toe. Het betreft in alle gevallen personen van 70 jaar en ouder. Het totaal aantal overlijdens in de provincie ligt nu op 36.

Coronatesten

In de afgelopen week werden er 7.242 personen getest op de verschillende testlocaties in de provincie. Hiervan werden er 434 positief getest. Dit komt neer op 6 procent. In vergelijking met voorgaande weken neemt het vindpercentage af.