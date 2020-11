GGD: “Aantal besmettingen ligt afgelopen week weer wat hoger”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal besmettingsgevallen in de provincie Groningen ligt afgelopen week weer iets hoger dan in de week ervoor. Toch is de trend nog steeds dalend. Dat laat de GGD Groningen weten in haar wekelijkse update.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn in de provincie Groningen 7.287 personen positief getest op het coronavirus. In de afgelopen week gaat het om 509 nieuwe besmettingen. In de week ervoor lag het aantal op 492. “Het aantal besmettingen ligt iets hoger, toch zien we dat de trend over de afgelopen weken nog steeds dalend is”, laat de GGD weten.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van de personen bij wie een besmetting is vastgesteld is grotendeels vergelijkbaar met de verdeling van vorige week. Zeven procent van de nieuwe gevallen werd ontdekt in de leeftijdscategorie 0 tot 15 jaar, vorige week was dit negen procent. In de categorie 15 tot 19 jaar gaat het om 10% tegenover zeven procent vorige week. Achttien procent bevindt zich in de categorie 20 tot 29 jaar, vorige week was dit 21%. Vijftig procent van de besmettingen is tussen de 30 en 65 jaar, vorige week was dit 48%. Tot slot was zestien procent 65 jaar of ouder, waar dit vorige week nog vijftien procent was.

Ruim de helft wordt in de thuissituatie besmet

Doordat het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken afneemt is het voor de GGD weer mogelijk om een uitgebreid bron- en contactonderzoek te doen bij iedere persoon die positief getest wordt. Dit betekent dat nauwe contacten van een persoon die besmet is met het coronavirus door de GGD benaderd worden. De afgelopen week lukte het in 54 procent van de gevallen om de vermoedelijke bron te achterhalen. Daaruit blijkt dat in 56 procent van de gevallen de besmetting plaatsvond in de thuissituatie, 11% in de werksituatie, 23% tijdens een vrijetijdsbesteding, 12% in een zorginstelling en 2 procent in een school of kinderopvang.

Meeste besmettingen in Stadskanaal

Als gekeken wordt naar de cijfers dan kan geconcludeerd worden dat het aantal besmettingen in de provincie aan het afnemen is. “De afname zien we in zowel Stad als Ommeland. Mede vanwege een langlopend cluster in een zorginstelling in Stadskanaal, daalt het aantal besmettingen in deze gemeente langzamer dan elders in de provincie. In Stadskanaal werden de afgelopen week relatief gezien ook de meeste besmettingen gevonden, 202 meldingen per 100.000 inwoners. In de gemeente Loppersum gaat het om 105 meldingen per 100.000, Groningen 88, Westerwolde 86 en Oldambt 60. In de provincie kwamen afgelopen week twee personen te overlijden. Het totaal aantal sterfgevallen in de provincie komt daarmee op 44.

Toename van het aantal testen

In de afgelopen week werden er in de verschillende testlocaties van de GGD 7.475 mensen getest. Hiervan bleken er 378 testen positief te zijn. Dit komt neer op 5,1 procent. Het vindpercentage is daarmee iets lager dan vorige week toen dit percentage op 5,9 lag. Opvallend is ook dat er afgelopen week veel meer mensen getest werden. Het gaat om een stijging van zo’n 1.400 testen. Volgens de GGD kan dit verklaard worden door de opening van de XL-testlocatie in Martiniplaza.