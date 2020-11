‘Getekende’ slachtoffers kindermisbruik bieden arm om schouder lotgenoten

Met het boek Getekend – Sporen van kindermishandeling willen voormalig nieuwslezer en presentator Gijs Wanders en kunstenaar Herman van Hoogdalem herkenning, troost en inspiratie door menselijke kracht laten zien bij slachtoffers van kindermisbruik.

In bovenstaande reportage is het verhaal van Cynthia en Marjan te horen, die te maken hebben gehad met kindermishandeling. Gijs Wanders en Herman van Hoogdalem vertellen hun ervaringen tijdens het maken van het boek.

In het boek vertellen slachtoffers hun verhaal, iets waar schrijver Gijs Wanders in eerste instantie behoorlijk tegenop zag: “Ik was bang, dat als ik hier mee aan de gang ga, dan keert de lezer zich misschien af van het onderwerp. Maar toen ik de verhalen hoorde, dacht ik: Dit moeten andere mensen weten. Dus je ‘moet’ andere mensen opzadelen met deze verhalen, omdat je daarmee aangeeft hoe sterk deze mensen zijn geweest. Toen ze als kind het gerote geheim bij zich droegen en loyaal bleven aan hun ouders. en nu als volwassenen, terwijl ze afrekenen met hun trauma’s.”

Met het boek willen Wanders, Van Hoogdalem en de geïnterviewde slachtoffers van kindermisbruik het onderwerp bespreekbaar maken. “De slachtoffers in het boek hebben het ervaren als een verademing, want ze konden er wel over praten. Daarmee hebben ze als het ware de gevangenisdeur open gezet en kunnen erover praten.

Bij de boekpresentatie in Forum Groningen zijn onder andere wethouder Isabelle Diks (Jeugd & Jeugdhulp), medewerkers van Het Kopland en deelnemers uit het boek aanwezig. Er worden gesprekken gevoerd en films vertoond. Vanwege corona is de boekpresentatie in Forum Groningen online te volgen via een livestream. Vanaf 11 november is er een documentairereeks te zien op de EO, waar deelnemers hun verhaal doen terwijl de portretten worden getekend.