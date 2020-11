Geslaagd Sinterklaasfeest in De Wijert: “Heel veel blije kinderen”

nieuws

Het Sinterklaasfeest dat dit weekend in de wijk De Wijert gehouden werd is een groot succes geworden. Medeorganisator Dennis Broekema zag heel veel blije kinderen.

Hoi Dennis! Hoe zag het Sinterklaasfeest eruit?

“Het vond plaats in een zaal in de wijk. Bij de organisatie hebben we de coronamaatregelen strikt in acht genomen. In totaal ontvingen we 50 kinderen die we opgesplitst hadden in twee groepen van elk 25. Dus de show is twee keer gegeven. Toen de eerste show afgelopen was hebben we de kinderen via een aparte uitgang naar buiten geleid, en vervolgens kon de tweede groep via de hoofdingang naar binnen.”

Het is nogal wat om zo’n feest in coronatijd te organiseren hè?

“Ja, dat is het zeker. Maar weet je. We zijn gewoon ontzettend blij dat we dit hebben kunnen organiseren. We hebben ook geluk dat het om kinderen onder de 12 jaar oud gaat, waar veel minder strenge regels voor gelden. Maar het blijft wel anders dan anders. Normaal hebben we een heel groot feest, maar dat kon dit jaar niet. Daarom zijn we blij dat we de kinderen toch wat hebben kunnen verwennen. Want ook voor hun is het een moeilijke tijd.”

En Sinterklaas vond het zelf ook geslaagd geloof ik hè?

“Ja! Voor de Goedheiligman is het ook een heel apart jaar. Alle intochten zijn nagenoeg afgelast en ook op veel scholen worden de Sinterklaasfeesten anders of zelfs helemaal niet gevierd. Wij hebben de stoute schoenen in ieder geval aangetrokken en contact gezocht met Sinterklaas. We konden hem overtuigen dat wij een super leuk maar ook een super veilig feestje neer konden zetten, en daar is hij mee akkoord gegaan.”

Muziek, dans en heel veel blije kinderen?

“Ja, absoluut. Het is een groot succes geworden. Van heel veel ouders heb ik ook al een terugkoppeling gekregen dat ze het erg leuk en geslaagd vonden en dat hun kinderen genoten hebben. Daar doe je het voor. Helaas konden niet alle kinderen aanwezig zijn. We hadden een limiet gesteld op 50. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een heel groot feest geven.”

Bekijk beelden van het Sinterklaasfeest in De Wijert hieronder: