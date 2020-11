Gerard Niemeijer wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Verslavingszorg Noord Nederland

nieuws

Foto: Verslavingszorg Noord-Nederland

Per 1 december is dr. Gerard Niemeijer de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Verslavingszorg Noord-Nederland. Hij volgt de op 1 oktober vertrokken Gabriël Anthonio op.

“We hebben gekozen voor Gerard omdat hij een goed beeld heeft van de organisatie en weet waar belangrijke uitdagingen liggen. Hij heeft veel kennis van zaken en is bevlogen om de strategie van VNN te vertalen naar concrete resultaten”, vertelt Wander Blaauw, voorzitter Raad van Toezicht. “De raad van toezicht heeft hem goed leren kennen in zijn rol als bestuurssecretaris en ziet in hem een slimme en vaardige bestuurder die een voortrekkersrol kan vervullen in het aanjagen van vernieuwingen.”

Niemeijer werkte al meer dan een jaar bij VNN. Hij begon zijn loopbaan als verpleegkundige. Voorheen werkte Niemeijer bij het UMCG en het Martini Ziekenhuis.