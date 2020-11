Georgina Verbaan in actie voor café-bistro Kult

nieuws

Foto: Café-bistro Kult

Niemand minder dan actrice Georgina Verbaan is in de bres gesprongen voor café-bistro Kult aan de Steentilstraat. Door de coronacrisis gaat het slecht met het café.

Yorick Karsseboom is één van de werknemers en hij heeft een crowdfundingsactie voor het café opgezet …

“Ja, het gaat gewoon heel slecht. We zijn inmiddels alweer weken dicht, hebben geen inkomsten terwijl de vaste lasten wel gewoon doorgaan. De huur van het pand bijvoorbeeld en contracten lopen gewoon door. De intentie is om geen personeel te hoeven ontslaan omdat we als Kult toch wel een echt familiebedrijf zijn. Enkele weken geleden kwam nachtburgemeester Merlijn Poolman met zijn actie voor de horeca en toen dachten wij, wellicht dat wij ook zoiets op kunnen zetten.”

Terwijl de eigenaresse daar in eerste instantie niets van wist hé?

“Klopt. Martien is iemand die altijd zegt van we slaan er ons wel door heen. Maar op een gegeven moment denk je zo gaat het niet langer. Martien heeft een prachtige kroeg opgezet waar we met zijn allen heel trots op zijn. We moeten in actie komen om dit voor de toekomst te bewaren. Achter haar rug om hebben we deze actie opgezet, en uiteindelijk zijn het alleen maar positieve reacties die we ontvangen.”

Jullie hebben jezelf een doel gesteld van 10.000 euro waarvan nu ruim 3.000 binnen is …

“Ja. En weet je wat zo mooi is? Bij sommige crowdfundingsacties heb je een aantal mensen die grote bijdragen storten en dan is het doel behaald. De mensen die hier geven zijn mensen die ons allemaal een warm hart toe dragen. Soms ook mensen die zelf door de coronacrisis thuis zijn komen te zitten. Toch zien ze de mogelijkheid om 2 of 3 euro te doneren. Dat is echt hartverwarmend. Het geeft aan dat wij niet worden vergeten.”

Maar hoe zit het nu precies met Georgina Verbaan?

“Haha. Een portret van haar hangt boven de bar. Een hele tijd geleden is ze hier eens geweest, heeft wat gegeten en na afloop liet ze weten dat ze het ontzettend naar haar zin had gehad. Toen deze crowdfundingsactie begon heeft een collega van mij haar benaderd of ze ons misschien ook wilde helpen. En dat heeft ze dus gedaan door een berichtje te plaatsen op Twitter. Ik vind het echt super.”

Tot slot. Wanneer hoop je weer open te kunnen?

“Ik weet het niet. Het heeft ook geen zin om daarover te speculeren. Ik weet dat er van alles wordt geroepen maar voor je het weet fixeer je je op een bepaalde datum en kom je uiteindelijk van een koude kermis thuis omdat het toch weer wordt uitgesteld. Wij hopen heel snel op goed nieuws zodat we mensen weer met een brede glimlach en een warm hart kunnen begroeten in ons café.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie is te vinden op deze pagina.