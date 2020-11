Gemeenteraad wil opnieuw in gesprek met inwoners aardbevingsgebied

nieuws

De gemeenteraad van Groningen wil opnieuw in gesprek met inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer over de aardbevingsproblematiek en de schadeafhandeling. Daarom zijn er drie dorpsgesprekken gepland in Ten Boer, Ten Post en Woltersum.

De raadsleden willen met inwoners in gesprek over schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing. Ze willen van inwoners weten horen hoe het gaat, of er sinds eerdere gesprekken en acties verbetering is, waar nog obstakels zitten en waar de gemeente kan bijdragen om zaken vlot te trekken.

De dorpsgesprekken vinden plaats onder strikte handhaving van de coronamaatregelen. Tussen de gespreksrondes is er pauze voor ventilatie en schoonmaak. Bij elk gesprek zijn maximaal 6 raadsleden en 15 bewoners aanwezig. De gesprekken zijn in Ten Boer (op 26 november in de Gereformeerde Kerk De Levensbron), Ten Post ( op 3 december in Dorpshuis ’t Holt) en Woltersum (op 10 december in Dorpshuis de Bongerd). De gesprekken vinden plaats in twee rondes, één tussen 19.00 en 20.30 uur en één tussen 21.00 en 22.30 uur. Aanmelden is verplicht en kan via griffie@groningen.nl