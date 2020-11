Gemeente: “Zaterdag niet te druk geweest in Stad, mensen luisteren goed naar adviezen”

nieuws

Vrijdag was het te druk in de Herestraat. Foto: Wouter Holsappel

Het is zaterdag niet te druk geweest in de binnenstad van Groningen. Dat zegt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads zaterdag aan het einde van de middag.

“We hebben de situatie de hele dag goed gemonitord”, zegt Coenraads. “Dit betekent dat we met alle betrokken partijen contact hebben zodat als het nodig is we tijdig in kunnen grijpen. Uit onze waarnemingen blijkt dat de drukte zaterdag niet het peil heeft bereikt als op vrijdag toen we de Herestraat gedeeltelijk moesten afsluiten.”

“Mensen hebben goed geluisterd”

In verschillende steden was het zaterdag wel te druk. In Eindhoven en Rotterdam is het bijvoorbeeld zo druk dat de winkels er eerder sluiten. In Dordrecht werd door burgemeester Wouter Kolff (VVD) zelfs een noodbevel afgevaardigd. In de winkels mochten na 15.30 uur geen nieuwe klanten meer toegelaten worden en om 16.00 uur moesten alle winkels gesloten zijn. “In Groningen heeft men goed geluisterd naar de adviezen en boodschappen die wij gegeven hebben. En dat is een mooie constatering.”

“Kom in je eentje en niet met het hele gezin”

Ook voor de komende dagen blijft het volgens Coenraads belangrijk om de adviezen op te volgen. “Houd anderhalve meter afstand, ga niet voor de gezelligheid de stad in en kom vooral ook alleen. Ga dus niet met het hele gezin de stad in.”

Veilig shoppen in deze drukke tijd?🎁 Wij hebben de meest ervaren shopper ter wereld om tips gevraagd. En de man stelde niet teleur… pic.twitter.com/cBtOjZDlQY — Gemeente Groningen (@gem_groningen) November 27, 2020