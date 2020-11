Gemeente moet binnen vier weken informatie openbaar maken over Zuidelijke Ringweg

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De gemeente Groningen moet binnen vier weken informatie openbaar maken over geluidshinder bij de bouw van de Zuidelijke Ringweg ter hoogte van de H.L. Wichersstraat. Dat meldt de Groninger Gezinsbode zaterdagavond.

Deze week beweerde het college van B&W dat de geluidshinder voor omwonenden aan deze straat niet in strijd is met de regels. Dit kon echter niet aangetoond worden bij de bezwaarcommissie die door omwonenden is ingeschakeld. De gemeente moet deze informatie nu binnen vier weken openbaar maken zodat de commissie kan beoordelen of er terecht of onterecht een vergunning is afgegeven.

Geluidsoverlast en bouwverkeer

Het gaat om een vergunning voor Combinatie Herepoort waarbij het bouwterrein groter werd dan wat in het oorspronkelijke Tracébesluit was vastgelegd. De mogelijkheid om het bouwterrein te vergroten ontstond toen er in de H.L. Wichersstraat huizenblokken gesloopt waren. Dit had echter gevolgen voor de bewoners in achterliggende woningen. Zij worden geconfronteerd met geluidsoverlast. Geluid dat niet meer tegengehouden wordt omdat huizenblokken gesloopt zijn. Voorts heeft men te maken met bouwverkeer in de wijk waarbij het soms om 1.100 vrachtwagens per dag gaat. Volgens de bewoners wordt er ook vroeger begonnen en wordt er tot later doorgewerkt dan wat er in de vergunningen staat.

Vergunning

Afgelopen zomer ontdekte men dat er geen vergunning was afgegeven voor de grotere bouwplaats. Die vergunning kwam er later alsnog. Bewoners vinden de hele gang van zaken onzorgvuldig. Ze vinden dat de gemeente eerst onderzoek had moeten doen en pas dan over had moeten gaan tot het verlenen van een vergunning.

