Gemeente Groningen één van de beste overheidsorganisaties van het jaar

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

De gemeente Groningen is donderdagavond geëindigd als één van de drie finalisten voor de titel ‘Beste overheidsorganisatie van het jaar 2020’. De Sociale Verzekeringsbank ging er met de titel vandoor.

De reden dat er deelgenomen werd aan de wedstrijd is dat de verkiezing de gemeente Groningen verder kan helpen. “Doordat ze in Den Haag, Brussel en op andere plekken weten waar Groningen in uitblinkt, creëren we extra kansen op bepaalde onderwerpen”, zegt gemeentesecretaris Christien Bronda. “En nee, we doen natuurlijk niet alles goed. Maar we willen ook graag laten zien waar we succesvol in zijn. Als een van de grootste gemeenten van het land hebben we in die zin ook een voorbeeldfunctie. En we blijven ons verbeteren, dat is onze ambitie.”

De jury roemde de eigenzinnigheid en daadkracht van de gemeente Groningen. Volgens de jury durft de gemeente dingen op een eigen manier te doen en te innoveren en experimenten op belangrijke dossiers, zoals het verbeteren van de stadsontwikkeling om de leefomgeving van burgers te verbeteren. Bronda laat weten blij te zijn met de finaleplek: “Ik ben ongelofelijk trots. Ik wil alle medewerkers van de gemeente Groningen heel hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat. Het klinkt misschien cliché, maar het is door gezamenlijke inspanning dat we zo ver zijn gekomen. Het sterke is dat onze medewerkers inwoners en ondernemers betrekken bij beleidsplannen en besluitvorming. Het overgrote deel daarvan raakt mensen in hun leefomgeving en dus vinden we het belangrijk hierbij naar hen te luisteren. Zo werken inwoners en ondernemers indirect mee aan een beter, mooier en toekomstbestendiger Groningen.”