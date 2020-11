Gemeente gaat herstelkosten lichtmasten niet verhalen op led-installateur

nieuws

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887 avond

De gemeente Groningen gaat de herstelkosten van de driehonderd beschadigde lichtmasten niet verhalen op de installateur die de masten voorzien heeft van led-lampen. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdagavond laten weten aan de gemeenteraad.

In de gemeente staan in totaal 464 lichtmasten. Bij 300 ervan zijn mankementen aan het licht gekomen, echter zijn deze niet ontstaan door slecht installatiewerk van de installateur die ze voorzien heeft van led-lampen maar door ouderdom. Om die reden kunnen de kosten voor het herstel van de masten, zo’n 750.000 euro, niet verhaald worden op de installateur. Want stelt Jongman; door de zware led-armaturen zijn de problemen nu aan het licht gekomen, terwijl de hoofdoorzaak de slechte onderhoudsstaat is.

De staat van sommige masten is zo slecht dat de gemeente Groningen bij windkracht 6 of hoger een speel- en trainingsverbod heeft afgekondigd. De wethouder geeft aan dat de 300 masten een voorlopige schatting is. Nog niet alle lichtmasten zijn geïnspecteerd, dus het aantal kan nog verder oplopen.