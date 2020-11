Gemeente: ‘Blij met nieuwe Paddepoelsterbrug; teleurstelling over voorkeursvariant’

nieuws

Foto: Andor Heij

De gemeente Groningen is blij dat er een nieuwe Paddepoelsterbrug gebouwd mag worden. Wel is er teleurstelling over het feit dat de voorkeursvariant van de omwonenden, een lage en beweegbare brug, geen doorgang heeft gevonden.

Ook laat de gemeente via Twitter weten dat de inspanningen van de gemeente bij het aankaarten van de bewonersvariant voor de Gerrit Krolbrug voor niets zijn geweest. “Bij de Gerrit Krolbrug hebben we vol ingezet om bewonersvariant mee te nemen. Dat bleek niet haalbaar”, zo laat de gemeente weten via Twitter.

Omwonenden worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen voor beide bruggen, zo stelt de gemeente.

Minister Ollongren, staatssecretaris Van Veldhoven, Rijkswaterstaat en de regio maakten vrijdag bekend dat het Rijk 8.6 miljoen euro gaat bijdragen aan de aanleg van een nieuwe, 9 meter hoge en vaste Paddepoelsterbrug.

Mooi dat er een nieuwe Paddepoelsterbrug komt. Jammer genoeg niet onze voorkeursvariant. Bij de Gerrit Krolbrug hebben we vol ingezet om bewonersvariant mee te nemen. Dat bleek niet haalbaar. Nu samen met omwonenden aan de slag voor de meest optimale uitwerking voor beide bruggen pic.twitter.com/9cjl9edZKl — Gemeente Groningen (@gem_groningen) November 27, 2020