“Gelukkig huwelijk tussen SP en ROOD in Groningen, en dat blijft hoop ik zo”

Eigen foto SP. Creative Commons CC BY 4.0

Het landelijke conflict tussen de SP en haar jongerenorganisatie ROOD heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de Groningse afdeling van ROOD. Dat zegt Daan Brandenbarg van de SP.

Dinsdag maakte de landelijke SP bekend dat het de financiële ondersteuning van ROOD stopzet. Aanleiding is een bijeenkomst van afgelopen zondag waarbij leden van ROOD Olaf Kemerink tot hun nieuwe voorzitter kozen. Kemerink werd onlangs door de SP geroyeerd. Omdat Kemerink geen lid meer is van de SP kan hij volgens de SP geen voorzitter zijn van de jongerenafdeling. “Dit is in strijd met de regels en daarom kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen”, schrijft partijvoorzitter Jannie Visscher. Visscher schrijft ook dat de ondersteuning aan ROOD op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied opgeschort wordt.

Gelukkig huwelijk

De situatie heeft hoogstwaarschijnlijk geen gevolgen voor Groningen. “Het Groningse ROOD valt onder verantwoordelijkheid van de lokale afdeling van de SP’, vertelt Brandenbarg. “In Groningen is er ook sprake van een gelukkig huwelijk. ROOD ondersteunt ons bij acties en andersom is dat ook het geval. Dat de financiering richting ROOD nu stopgezet is heeft ook geen gevolgen voor Groningen omdat de jongeren hier geen financiële middelen hebben en afhankelijk zijn van de lokale afdeling.”

Opleidingsplek

Toch houdt Brandenbarg nog wel een slag om de arm. “Landelijk is afgelopen zondag gezegd dat ROOD ook haar eigen standpunten wil kunnen verkondigen, los van de SP. Wij gaan er vanuit dat we in Groningen met één mond spreken. We hebben doorlopend contact met onze jongerenorganisatie maar om alles duidelijk te krijgen willen we binnenkort wel met elkaar om tafel hoe men hier tegen de ontstane situatie aan kijkt. Maar op dit moment ga ik er vanuit dat het landelijke conflict voor ons geen gevolgen heeft. Ook omdat ROOD hier een belangrijke plek is waar toekomstige politici zijn opgeleid. Kijk naar onze huidige fractie in de gemeenteraad, iedereen heeft bij ROOD gezeten. De enige uitzondering is Wim Koks. Maar dat is logisch. Toen hij jong was, toen was er nog geen ROOD.”