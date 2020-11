Geheimzinnige zandzakken blokkeren scheepvaartverkeer Visserbrug

nieuws

Foto: Elvesham - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40796612

Het scheepvaartverkeer via de Visserbrug wordt sinds maandag geblokkeerd door twee zandzakken die op de brug staan. Waarom de zandzakken op de brug staan is onbekend.

De zandzakken werden eind vorige week voor het eerst gezien. “De zakken staan op het uiteinde van de brug, bij de afslag naar de Noorderhaven”, laat een buurtbewoner desgevraagd weten. “Autoverkeer kan de brug passeren, maar scheepvaartverkeer kan op deze manier niet via de brug. Om de simpele reden dat door deze zakken de brug niet omhoog kan.” Het is echter een raadsel waarom de zakken op de brug geplaatst zijn.

Vrachtwagen met kraan

Marcel Hulshof laat kort na publicatie van dit artikel via Twitter weten dat er op donderdag of vrijdag door de gemeente Groningen op deze locatie gewerkt werd. “Toen ik er langs fietste reed er net een vrachtwagen met kraan van de gemeente weg. De bigbags met zand stonden er toen.”

Brugveer

Een maand geleden is er een probleem geweest met de brug. Een brugveer was toen kapot geraakt waardoor de brug in een hoek van 45 graden open bleef staan. De gemeente Groningen liet toen weten dat dit euvel snel verholpen kon worden.