Geen landelijke maatregelen om drukte in winkelstraten tegen te gaan

Foto: Gemeente Groningen

Er komen geen landelijke richtlijnen om winkelpubliek te spreiden. Dat heeft het Veiligheidsberaad maandagavond besloten.

Afgelopen weekend was het in verschillende steden in het land te druk. Onder andere in Rotterdam, Dordrecht en Eindhoven werden winkels eerder gesloten omdat mensen geen anderhalve meter afstand hielden en er groepsvorming ontstond. In Groningen werd afgelopen vrijdag, op Black Friday, de Herestraat deels afgezet omdat het er te druk was. De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma (VVD), riep op om landelijke richtlijnen in te voeren. Zou dit niet gebeuren dan zou er volgens Jorritsma een waterbedeffect kunnen ontstaan.

Tijdens het Veiligheidsberaad bleek echter dat de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vinden dat burgemeesters genoeg armslag hebben om lokaal op te kunnen treden. “Dit kun je best aanpakken met lokaal maatwerk”, aldus Bruls. De voorzitter refereerde daarbij ook naar gemeenten waar afgelopen dagen helemaal geen problemen zijn geweest. “Het heeft niet zo veel toegevoegde waarde als elk dorp of stad mee moet lijden.” Wel overweegt het kabinet om de parkeertijd bij winkelcentra in te perken.