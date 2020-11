Geen fysieke voorlichting voor groep 8; Groningse scholen gaan samen digitaal

nieuws

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Groningen hun krachten gebundeld om, ondanks de coronamaatregelen, toch goede voorlichting te geven aan groep 8-leerlingen en hun ouders. Vanaf aanstaande maandag presenteren ze zich op scholenmarktgroningen.nl. Via deze site vinden tussen 16 en 25 online voorlichtingssessies plaats.

Tijdens deze sessies vertellen docenten, teamleiders of schoolleiders meer over hun school en beantwoorden ze vragen van ouders en leerlingen. Elke school is te vinden op de digitale Scholenmarkt. Scholen variërend van praktijkonderwijs tot gymnasium en van gereformeerd tot openbaar onderwijs zijn te vinden op de website.

Aanmelden voor de online kennismakingssessies kan vanaf 9 november via Scholenmarktgroningen.nl. Hier kunnen ouders zich met hun kind inschrijven voor meerdere sessies van diverse scholen naar keuze.