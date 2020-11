Gedenkdag Martini Ziekenhuis vindt online plaats

nieuws

De jaarlijkse Gedenkdag die het Martini Ziekenhuis organiseert voor familieleden en nabestaanden van overleden patiënten wordt dit jaar online gehouden. Dat heeft het ziekenhuis laten weten in een brief.

De Gedenkdag vindt normaliter tijdens een fysieke bijeenkomst plaats en zou gehouden worden op donderdag 19 november. Het is een dag waarop nabestaanden en zorgverleners overledenen kunnen gedenken en om troost en bemoediging te vinden. “In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunnen wij deze Gedenkdag niet zoals gebruikelijk in het Martini Ziekenhuis organiseren. In plaats daarvan organiseren wij een gedenkmoment via een streaming.”

De brief is verstuurd naar familieleden en nabestaanden die in aanmerking komen om deel te nemen aan de Gedenkdag.