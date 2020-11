FvD Groningen blijft achter Thierry Baudet staan

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De fractie van Forum voor Democratie, FvD, in de Provinciale Staten in Groningen blijft achter de lijn van Thierry Baudet staan. Dat heeft de partij zondagavond laten weten op Twitter.

“We hebben ons tijdens de mediastorm bewust neutraal opgesteld, maar hebben geen passieve houding aangenomen”, wordt gemeld op het Twitter-account. “We hebben de afgelopen dagen gesprekken gehad met veel Statenleden, bestuursleden en kandidaten. Zondag hebben we een gesprek gehad met Thierry. We hebben hoor- en wederhoor toegepast. Wij steunen de politieke lijn van Forum voor Democratie met Thierry Baudet.”

Afgelopen week ontstond er een crisis in de partij naar aanleiding van gelekte app-gesprekken bij de jongerenorganisatie van de partij. Als gevolg daarvan trok Baudet zich terug als lijsttrekker en gaf hij een dag later ook het voorzitterschap op. Theo Hiddema trad onmiddelijk af als Tweede Kamerlid, Paul Cliteur trad af als Eerste Kamerlid en ook voorzitter Freek Jansen van de jongerenpartij trad af en trok zich terug van de kandidatenlijst. Later herzag Baudet zijn handelen en kondigde een leiderschapsverkiezing aan.

