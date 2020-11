Fransman verkent Groningen op de fiets (video)

nieuws

Een Fransman brengt fietssteden in beeld. Na Kopenhagen en Amsterdam is Groningen aan de beurt. Deze maandag post hij zijn bijna twintig minuten durende videoverslag.



‘De stad waar vijftig jaar geleden al de keuze is gemaakt om fietsverkeer te stimuleren’, aldus de vrije fietser, afkomstig uit Lille. In de film laat hij zien hoe de fiets als vervoermiddel in Groningen op de eerste plaats staat.

De Gerrit Krolbrug, de binnenstad, de parkeergarage bij het station, het tegelijk groen voor fietsers op kruispunten en veel andere plekken en stadjers komen in beeld.