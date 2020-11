Framevoetbal van FC Groningen wint 30.000 euro

Het project ‘Framevoetbal on tour’ van FC Groningen en Kids United heeft 30.000 euro gewonnen in de verkiezing ‘beste maatschappelijke project Eredivisie’.

Bij framevoetbal kunnen kinderen met behulp van een frame, een soort rollator, toch voetballen. “We zijn super blij,” zegt Hans van Tamelen, projectleider maatschappelijke projecten van FC Groningen. “Het is een prachtig programma en een uniek bedrag natuurlijk.” Met het geld gaan ze drie grote dingen aanpakken. “We gaan meer materiaal aanschaffen, naar scholen toe en we willen meer verhalen naar buiten brengen. Voor deze kinderen is het heel uniek dat ze kunnen sporten. Voor een gezonde jongen of een gezond meisje is dat heel vanzelfsprekend, maar voor deze kinderen is dat niet. Die bewustwording en het begrip willen we graag creëren.”