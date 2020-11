Forum Groningen: “We hadden het wel verwacht, maar het is echt jammer”

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Het nieuwe coronamaatregelenpakket van het kabinet betekent voor bibliotheken dat ze de komende twee weken de deuren gesloten moeten houden. Bij Forum Groningen vinden ze het jammer.

“We hadden het al een beetje zien aankomen”, zegt directeur Dirk Nijdam van Forum Groningen. “De afgelopen dagen waren er al allerlei maatregelen uitgelekt dus een verrassing is het niet, maar het is wel erg jammer. Persoonlijk had ik gehoopt op een regionale aanpak. Als je kijkt naar de cijfers dan lijkt het hier in het Noorden wat beter te gaan. Uiteraard moet ik daarbij zeggen dat ik ook maar een leek ben op dit gebied, maar toch.”

“We worden hard gestraft”

Nijdam noemt het sluiten van de bibliotheken een symbolische actie. “Ik vind dat we hard gestraft worden. Ik kan me niet voorstellen dat de bibliotheken de grote coronabrandhaarden zijn. De afgelopen weken zien we dat er weinig mensen bij ons langskomen en dat wat er gebeurt allemaal volgens protocollen gaat.”

Wat betekenen de maatregelen precies?

“De begane grond van Forum Groningen blijft open, de overige verdiepingen worden afgesloten. Dit betekent dat mensen die het VVV-kantoor willen bezoeken welkom blijven en ook kan er een kopje koffie gehaald worden. Daarnaast kunnen boeken die online gereserveerd zijn afgehaald worden. Ook kan men boeken terugbrengen. Dit wordt allemaal ingericht op de begane grond, dus even grasduinen tussen de boekenkasten zit er voorlopig niet in.” Volgens Nijdam geldt deze regel behalve voor het Forum ook voor de bibliotheken in de wijken en dorpen in de gemeente.