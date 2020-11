Fietsster overreden bij verkeersongeluk Plantsoenbrug

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagochtend nabij de Plantsoenbrug in Stad is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 10.45 uur op de kruising Noorderhaven met de Leliesingel. Een ooggetuige laat aan OOG Tv weten dat bij het ongeluk een bedrijfsbusje en een fietsster betrokken waren. “Een fietsster wilde oversteken maar werd daarbij over het hoofd gezien door de bestuurder van het busje. De fietsster werd vervolgens geschept. Het busje reed vervolgens over de benen van de vrouw en reed ook over haar fiets. Het rijwiel is zo plat als een dubbeltje.”

Omstanders hebben eerste hulp verleend. De hulpverlening werd daarna overgenomen door agenten en verpleegkundigen van een ambulance. Het slachtoffer is gestabiliseerd en daarna met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De fiets raakte zwaar beschadigd, het bedrijfsbusje liep enige schade op. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten.