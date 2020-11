Fietsroltrap Forum Groningen weer in bedrijf

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De fietsroltrap bij Forum Groningen is sinds woensdag weer in bedrijf. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden woensdagavond.

De roltrap raakte afgelopen zomer defect. Terwijl de trap al gebruikt kon worden door mensen om hun fiets te stallen in de fietsenkelder, vonden er nog volop bestratingswerkzaamheden plaats. Daarbij kwam er zand in het mechanisme van de roltrap terecht die daardoor defect raakte. De gemeente liet daarop weten dat het euvel verholpen zou gaan worden maar vermeldde ook dat het wel even kon gaan duren. Twee weken geleden begonnen de reparatiewerkzaamheden, woensdag werden deze afgerond.

Tijdens de herstelwerkzaamheden is ook een glazen overkapping gebouwd. Deze moet ervoor zorgen dat de rolbaan droog blijft zodat fietsers niet meer uitglijden. Na de opening is het een aantal keren voorgevallen dat fietsers ten val kwamen op de trap.