Fietspad onder viaduct bij Vrijheidsplein blijft bijna twee jaar langer dicht

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het fietspad onder het viaduct bij het Vrijheidsplein blijft afgesloten tot 2023. Dat maakte aannemerscombinatie Herepoort vrijdagmiddag bekend. Daarmee duurt de afsluiting van het fietspad bijna twee jaar langer.

Op dit moment is het fietspad al afgesloten. Eerst was het de bedoeling om het fietspad in februari 2021 weer open te stellen, maar de aannemerscombinatie heeft nu anders besloten. De aanleg van het nieuwe Vrijheidsplein wordt, met de afsluiting van het fietspad, sneller en veiliger.

Voor fietsers betekent dit dat ze langere tijd een andere route moeten nemen. Om de omleiding duidelijk te maken voor fietsers gaat aanpak Ring Zuid, na overleg met de gemeente en de Fietsersbond, speciale borden plaatsen.

In 2023 gaat het fietspad weer open. Vanaf dat moment hoeven fietsers niet meer over te steken bij de op- en afritten van de zuidelijke ringweg, want in het ontwerp voor het nieuwe Vrijheidsplein zijn fietstunnels voorzien.