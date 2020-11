Fietser zwaargewond bij verkeersongeluk Vierverlaten

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond ter hoogte van Vierverlaten is een fietser zwaargewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur. “Het ongeluk gebeurde op het Hoendiep tussen de kruising met de Roderwolderdijk en de rotonde met de Westpoortboulevard”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een ongeluk waarbij een fietser geschept is door een personenauto. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen van de ambulance kregen hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT. Na stabilisatie is het slachtoffer met onbekende verwondingen in de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De ziekenwagen voerde daarbij zwaailicht en sirene.”

Vanwege het ongeluk is het Hoendiep voor het verkeer afgesloten. “De Verkeers Ongevallen Analyse, de voa, van de politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht.”