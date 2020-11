Fietser van snelweg gestuurd op A7 bij Westerbroek; man wilde naar Duitsland fietsen

De politie en medewerkers van Rijkswaterstaat hebben vrijdag een fietser van de snelweg gestuurd op de A7 bij Westerbroek. Dat meldt weginspecteur Jeroen Bos van Rijkswaterstaat vrijdagmiddag op Twitter.

Volgens Bos wilde de man op zijn fiets naar Duitsland rijden. De politie stuurde de man van de snelweg af.

Ook werd de fiets van de man in beslag genomen, omdat de politie vermoedt dat deze gestolen is.

📍A7 #Westerbroek | Opgeroepen voor fietser op de snelweg. Waren samen met @polgroningen snel ter plekke. Fiets mogelijk gestolen en in beslag genomen. De man was op reis naar Duitsland. We hebben de betrokkene van de snelweg gestuurd. @RWSverkeersinfo @RWS_NN pic.twitter.com/hOwbCv6MQf

— Weginspecteur Jeroen (@WIS_JeroenB) November 20, 2020