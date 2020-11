Fietsenstalling Pathé gaat aanstaande dinsdag dicht

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen sluit per dinsdag 1 december de fietsenstalling bij Pathé in Groningen. Volgens de gemeente wordt de stalling gesloten, omdat het pand niet meer aan de moderne eisen voor een fietsenstalling voldoet.

“We hebben tot sluiting besloten omdat we de veiligheid van onze fietsparkeerders helaas niet meer kunnen garanderen”, zo liet de gemeente eind november al weten. Plannen voor een opvolger van de fietsenstalling zijn er nog niet.

De gemeente verwijst fietsparkeerders in de binnenstad nu naar de stallingen in de Haddingestraat en bij het Hoofdstation op het Stadsbalkon of in de Fietsflat.

Fietsenstalling Pathé sluit per 1 december. Het pand voldoet niet meer aan moderne eisen. Fietsers kunnen hun 🚲kwijt bij stalling Haddingestraat, Hoofdstation, Stadsbalkon of Fietsflat. Er zijn nog geen plannen voor nieuwe fietsparkeerruimte aan deze kant van de binnenstad. pic.twitter.com/RpDXXFIXLR — Gemeente Groningen (@gem_groningen) November 26, 2020