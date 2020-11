FC Groningen haakt aan bij plan voor tests met meer publiek

sport

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen haakt meteen aan bij de plannen van het kabinet om half januari proeven te gaan uitvoeren met meer publiek bij evenementen. Staatssecretaris Keizer sprak hier vrijdagochtend over met vertegenwoordigers van de evenementenbranche, zo meldt de NOS.

Volgens Keizer kunnen er tests gehouden worden met meer publiek zolang het risiconiveau in de regio laag is (risiconiveau 1). De tests kunnen plaatsvinden bij concerten en bioscopen, maar ook bij voetbalwedstrijden.

“Wij zijn al aangehaakt op deze plannen”, vertelt Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen. “We hebben het er al met de burgemeester en de veiligheidsregio over gehad.” Maar Gudde houdt nog wel een slag om de arm, want januari is nog ver weg: “Alles hangt natuurlijk af van de situatie en hoe het er in de regio voorstaat. Maar ik hoop dat we op deze manier voorzichtig weer ergens naar toe kunnen werken.”

Bij de tests zouden alle bezoekers een recente negatieve PCR-coronatests moeten hebben en mogen ze alleen zitten. TNO en de TU Delft willen bij de tests gegevens verzamelen over het besmettingsrisico. Daarbij worden proeven gehouden met de luchtkwaliteit en het gebruik van desinfectiemiddelen en mondkapjes.