Eurosonic Noorderslag definitief digitaal

Het Eurosonic Noorderslagfestival (ESNS) in januari is alleen digitaal te volgen. Dit vanwege de coronacrisis.

De 35e editie vindt plaats van 13 tot en met 16 januari. Voor 50 euro kan er een registratie gekocht worden waarmee niet alleen optredens te zien zijn, maar ook sprekers en showcases te volgen zijn.

“Hoewel we het jammer vinden dat de acts, het publiek en de muziekprofessionals elkaar niet live in Groningen kunnen ontmoeten, vinden we het erg belangrijk om in deze uitdagende tijden de mensen uit de live muzieksector, artiesten, podia & festivals en media samen te brengen tijdens de digitale editie van de ESNS”, aldus Robert Meijerink van ESNS.