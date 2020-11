sport

Foto Andor Heij: Overleg tussen ON trainer Erwin Heerlijn (l) en Be Quick trainer Steven Wuestenenk

Trainer Erwin Heerlijn van Oranje Nassau blijft nog een jaar langer bij de Groninger eersteklasser.

Het wordt voor de 35-jarige Heerlijn het vierde seizoen bij Oranje Nassau.

Beide partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking. Ook hebben ON en Heerlijn het idee dat de klus nog niet af is door de corona onderbroken competitie van dit seizoen en vorig seizoen.