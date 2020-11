Eerste vorst van het najaar gemeten in Eelde

nieuws

Op het KNMI-meetstation in Eelde is zondag de eerste vorst gemeten. In de nacht naar zondag vroor het al, zondagavond dook de temperatuur opnieuw onder nul. Om 20.00 uur vroor het -2,3 graden.

In de nacht van zaterdag op zondag vroor het in Eelde -2,9 graden. In Stad lag de temperatuur op -2. Overdag kroop de temperatuur boven nul waarbij de maximumtemperatuur in Eelde op 4,1 graden kwam te liggen. Aan het einde van de middag begon het opnieuw te vriezen. Rond 20.00 uur melden verschillende KNMI-stations vorst. In Leeuwarden vriest het -3,3 graden en in Deelen in Gelderland zelfs -3,6 graden. Naar alle waarschijnlijkheid blijft het in Eelde gedurende de avond en in de nacht naar maandag licht vriezen. Wellicht is zelfs nipt nog matige vorst haalbaar.

De laatste keer dat er in Eelde vorst werd gemeten was op 15 mei van dit jaar toen de minimumtemperatuur op -2,9 graden kwam.