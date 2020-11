Eerste mondkapjes voor mensen met smalle beurs thuisbezorgd

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

In de gemeente Groningen zijn woensdag de eerste mondkapjes voor mensen met een smalle beurs uitgedeeld. Dat laten bronnen aan OOG Tv weten.

De mondkapjes voor mensen met een laag inkomen werden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 oktober door wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) toegezegd. De wethouder liet toen weten dat het een aantal dagen zou duren voor de mondkapjes bezorgd zouden worden. Uiteindelijk duurde het drie weken. Een woordvoerder van de gemeente liet vorige week al aan OOG Tv weten dat het wat langer duurt. Uiteindelijk zijn er 34.000 besteld bij een bedrijf in Brabant. Iedereen met een Stadjerspas krijgt er twee thuisbezorgd. Deze bezorging wordt gedaan door Cycloon Post.

Bronnen laten weten dat woensdag de eerste enveloppes op de mat vielen. In de envelop zitten behalve de mondkapjes ook een brief van de gemeente Groningen waarin staat: “De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat mensen in bussen, winkels en gebouwen een mondkapje gebruiken. Daarom krijgen alle Stadjerspasleden vanaf 13 jaar er twee. Zodat je ook als er één in de was ligt, er nog eentje hebt om samen te dragen.”

Mensen die thuis nog geen mondkapje ontvangen hebben zullen deze de komende dagen ontvangen. Eerder noemde de gemeente het al een groot logistiek proces.